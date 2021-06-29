Microsoft принесла игры для Xbox на устройства Apple

Используя технологию Progressive Web Application (PWA), сервис можно использовать в качестве веб-приложения на iPhone, iPad и Mac, пишет Wccftech. При этом для возможности получить доступ к платформе, необходимо оформить подписку Game Pass Ultimate и подключить контроллер.

Что интересно, на сегодняшний день попробовать Game Pass Ultimate не так уж и дорого. Компания всё ещё предлагает оформить подписку на три месяца всего за 1 доллар (72 рубля).

Напомним, что подписка Game Pass включает в себя все игры, разработанные для консоли Xbox внутренними студиями Microsoft. При этом также туда попадают тайтлы и от сторонних разработчиков. С полным списком проектов можно ознакомиться на сайте сервиса.