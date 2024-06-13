Microsoft приостановила распространение обновления Windows 11 24H2 из-за ошибок

Опубликовано 13 июня 2024, 18:00
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Microsoft приостановила распространение обновления Windows 11 24H2 из-за ошибокБагов «катастрофическое» количество
В официальном блоге Microsoft появилась информация о заморозке инсайдерской прграммы — бета-тестирования Windows 11 — Release Preview. Причина — огромное число багов.
Едва ли не все пользователи, установившие тестовую сборку под номером 24H2 начали сообщать о «катастрофическом» количестве багов, среди которых зависание приложений, «тормоза» системы и снижение производительности в целом, проблемы с VPN и другие ошибки.
При этом толком непонятно, работают ли обещанные ИИ-функции, Rust, Sudo, поддержка Wi-Fi 7 и другие новшества, обещанные Microsoft.
Однако разработчики ОС обещают возобновить программу тестирования «в ближайшее время».