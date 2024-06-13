Microsoft приостановила распространение обновления Windows 11 24H2 из-за ошибок

Едва ли не все пользователи, установившие тестовую сборку под номером 24H2 начали сообщать о «катастрофическом» количестве багов, среди которых зависание приложений, «тормоза» системы и снижение производительности в целом, проблемы с VPN и другие ошибки.

При этом толком непонятно, работают ли обещанные ИИ-функции, Rust, Sudo, поддержка Wi-Fi 7 и другие новшества, обещанные Microsoft.

Однако разработчики ОС обещают возобновить программу тестирования «в ближайшее время».