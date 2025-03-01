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Опубликовано 01 марта 2025, 03:00
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Microsoft приостановила внедрение цветного индикатора заряда батареи в Windows

Причины не уточняются
Издание The Register сообщает, что Microsoft внезапно приостановила распространение обновлённой функции индикации заряда батареи на канале Release Preview для пользователей Windows 11.
Microsoft приостановила внедрение цветного индикатора заряда батареи в Windows

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Обновлённый индикатор предоставляет цветовое обозначение заряда батареи: зелёный цвет означает полный заряд, жёлтый — переход ноутбука в режим энергосбережения, а красный — низкий уровень заряда и необходимость подключения к источнику питания. Кроме того, можно выбрать между цветовой индикацией и отображением процента заряда, как на смартфонах. И если на мобильных девайсах заряд отображается так по умолчанию, то в Windows всё ещё нужно направлять курсор на индикатор батареи.

Компания объяснила приостановку распространения функции необходимостью в решении «некоторых проблем», без конкретики.

«Пользователям Windows давно хотелось видеть процент заряда на индикаторе, и хотя есть множество способов отображения этой информации с помощью приложений и OEM-производителей, они надеялись на официальную функцию от Microsoft. Компания намерена реализовать эту функцию в одном из будущих обновлений», — отмечает источник.

Источник:The Register
Автор:Андрей Кадуков
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