Microsoft приостановила внедрение цветного индикатора заряда батареи в Windows

Обновлённый индикатор предоставляет цветовое обозначение заряда батареи: зелёный цвет означает полный заряд, жёлтый — переход ноутбука в режим энергосбережения, а красный — низкий уровень заряда и необходимость подключения к источнику питания. Кроме того, можно выбрать между цветовой индикацией и отображением процента заряда, как на смартфонах. И если на мобильных девайсах заряд отображается так по умолчанию, то в Windows всё ещё нужно направлять курсор на индикатор батареи.

Компания объяснила приостановку распространения функции необходимостью в решении «некоторых проблем», без конкретики.

«Пользователям Windows давно хотелось видеть процент заряда на индикаторе, и хотя есть множество способов отображения этой информации с помощью приложений и OEM-производителей, они надеялись на официальную функцию от Microsoft. Компания намерена реализовать эту функцию в одном из будущих обновлений», — отмечает источник.