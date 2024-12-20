Microsoft признала, что Google зарабатывает на Windows благодаря Chrome

Ранее самым популярным Windows-браузером был Internet Explorer, но затем произошёл серьёзный провал: в 90-х годах Microsoft победила разработчиков браузера Netscape, а потом проиграла Google. Теперь Google зарабатывает на Windows значительно больше, чем Microsoft. Наделла отметил, что это парадоксально, но это так.

К тому же Google смогла обеспечить лидирование Chrome за счёт «умного» поиска. Благодаря сбору различных данных Google может предоставлять наиболее релевантную поисковую выдачу.