Microsoft признала, что Google зарабатывает на Windows благодаря Chrome

Опубликовано 20 декабря 2024, 19:301 мин.
Microsoft признала, что Google зарабатывает на Windows благодаря ChromeТакже компания признала провал своего браузера
Глава Microsoft Сатья Наделла в YouTube-подкасте Bg2 Pod признал, что не штатный браузер компании является наиболее популярным среди пользователей Windows, а именно Google Chrome. Наделла подчеркнул, что появление браузера Chrome нанесло Microsoft наиболее чувствительный удар.
Ранее самым популярным Windows-браузером был Internet Explorer, но затем произошёл серьёзный провал: в 90-х годах Microsoft победила разработчиков браузера Netscape, а потом проиграла Google. Теперь Google зарабатывает на Windows значительно больше, чем Microsoft. Наделла отметил, что это парадоксально, но это так.
К тому же Google смогла обеспечить лидирование Chrome за счёт «умного» поиска. Благодаря сбору различных данных Google может предоставлять наиболее релевантную поисковую выдачу.
Источник:YouTube
Автор:Андрей Кадуков