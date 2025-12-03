Приложения
Microsoft признала проблему «белой вспышки» в Проводнике при включении тёмной темы

Разработчики работают над ошибкой
Microsoft недавно выпустила обновление для Windows 11, специально предназначенное для улучшения функциональности тёмного режима. Обновление KB5070311 должно было упростить пользовательский интерфейс, в частности в Проводнике, для обеспечения более стабильной работы. Однако на этапе тестирования возникла непредвиденная проблема, которая привела к нежелательным визуальным эффектам для пользователей. На это жалуются многие пользователи.
После установки обновления в Проводнике появляются тёмные артефакты, связанные с копированием, перемещением и удалением папок и файлов. Функция была предназначена для того, чтобы сделать тёмную тему более удобной и унифицированной для пользователей. Однако основной интерфейс Проводника оставался в светлом режиме, создавая резкий контраст, «белую вспышку», с затемнёнными диалоговыми окнами.

В официальной документации по обновлению на сайте техподдержки Microsoft признаётся, что при открытии Проводника в тёмном режиме пользователи могут столкнуться с кратковременным появлением белого экрана перед загрузкой содержимого папки и файла. Эти внезапные «белые вспышки» особенно заметны в ночное время, могут создавать помехи и ухудшать работу пользователя. Microsoft заверила, что работает над устранением этой проблемы, и в то же время пользователи могут использовать модификацию Windhawk, чтобы предотвратить появление ярко-белого окна при запуске Проводника.

На сайте компании отмечено, что эта ошибка не была обнаружена на этапе тестирования, несмотря на то, что основной целью обновления было улучшение согласованности тёмной темы.