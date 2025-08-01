Microsoft признала проблемы в Windows 11 сразу после хвастовства о надёжности ОС

В конце июля представители Microsoft утверждали, что Windows 11 24H2 обладает улучшенными характеристиками надёжности по сравнению с предыдущими семействами ОС. Однако параллельно с этим заявлением компания также признала наличие определённых проблем, связанных с производительностью системы. Пользователи жаловались на различные баги на фоне заявлений Microsoft.

Инженеры компании зафиксировали случаи, когда устройства переставали адекватно реагировать на команды пользователя. Проблемы возникали при запуске Microsoft Word и некоторых видеоигр, а также при переходе компьютера в режим ожидания или сна.

Предполагается, что указанные неполадки могут быть связаны с обновлением операционной системы, которое вышло в мае текущего года. В конце июля Microsoft выпустила корректирующий патч и заявила о частичном устранении проблем с производительностью.

«Windows 11 24H2 сравнительно лучше предыдущих версий, но её выпуск не был таким уж плавным. У некоторых из нас она вызвала множество проблем, в том числе "синий экран смерти", но ещё больше проблем появилось с последующими накопительными обновлениями», — резюмировали обозреватели.