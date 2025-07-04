Microsoft признала сбой печати PDF из-за обновления Windows 11 от июня 2025 г.

Впрочем, проблема затрагивает в основном корпоративных клиентов и будет исправлена в июльском обновлении. Функция «Печать в PDF» отсутствует в последних обновлениях безопасности для Windows 11 24H2 на ряде устройств.

Включение этой функции вручную с помощью PowerShell или командной строки не работает. Для устранения проблемы можно отключить и перезапустить драйвер, а затем снова включить функцию. Microsoft уже создала патч для решения проблем с PDF в Windows, но пока исправление доступно только как необязательное.

Июньское обновление 2025 года вызвало и другие проблемы, включая снижение производительности и проблемы с курсором в играх.