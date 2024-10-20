Microsoft признала серьёзную ошибку в обновлении Windows 11

Voicemeeter — виртуальный микшер, предназначенный для переназначения любых каналов звука на любые другие выходы. Драйвер этого приложения оказался несовместим с обновлением 24H2, которое Microsoft активно распространяет для Windows 11. После обновления у пользователей компьютеров любых производителей воспроизводится ошибка MEMORY_MANAGEMENT, обойти которую невозможно.

На каком числе компьютеров воспроизвёлся BSOD, не сообщается. Но проблема, вероятно, масштабная, так как Microsoft призвала всех пользователей, столкнувшихся с ошибкой, не обновляться до Windows 11 24H2 и отменила обновление. На ПК, где установлен Voicemeeter, обновление не будет предлагаться через «Центр обновления Windows».

Чтобы обновиться, придётся удалить микшер и все его компоненты. И тогда в течение суток обновление станет доступно. Также предлагается вообще не обновляться до 24H2, а ждать следующую прошивку с исправленными ошибками.