Microsoft признала «жёсткое» замедление Проводника после очередного обновления

Портал Хабр отметил, что, несмотря на попытки решить проблему с выпуском обновления Windows 11 Build 22635.4950 (KB5052078), проблемы сохраняются. В центр отзывов Windows поступило множество жалоб от пользователей, описывающих различные проблемы, связанные с Проводником, — прежде всего медленное открытие.

К тому же пользователи неоднократно выражали недовольство современными элементами дизайна, в частности верхней панелью. По сообщениям некоторых пользователей, загрузка Проводника после открытия занимает около 10 секунд, при этом на боковой панели сначала отображается только раздел «Этот компьютер», а на загрузку остальных элементов уходит еще порядка 8 секунд.

Один из пользователей отметил, что это происходит постоянно, даже при открытии нового файла в другом приложении, например Word. Другой пользователь выразил разочарование, назвав Windows 11 из-за Проводника самой медленной версией Windows, используемой с начала 90-х годов, и отметив, что открытие новых вкладок или окон не повышает производительность, независимо от технических характеристик системы.