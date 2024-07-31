Microsoft призналась в новом глобальном сбое своих сервисов

Опубликовано 31 июля 2024, 23:15
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Microsoft призналась в новом глобальном сбое своих сервисовНо его быстро устранили
Microsoft в своём Х-аккаунте сообщила, что поздним вечером 30 июля был зафиксирован новый глобальный сбой сервисов и облачных платформ компании. Инженеры вендора быстро отреагировали на проблему.
Как отмечает издание Digital Trends, «сломались» почта Microsoft, облачные ресурсы Microsoft 365 и другие службы. Новый сбой по всему миру возник менее чем через две недели после крупнейшего за последнее время сбоя, вызванного критическим обновлением антивирусного решения от одного из поставщиков ПО для Microsoft, компании CrowdStrike.
Тем не менее специалистам Microsoft удалось оперативно решить проблему. О чём они сообщили в ночь на 31 июля.