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Опубликовано 18 декабря 2024, 15:45
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Microsoft призвала пользователей не волноваться из-за уязвимости в Windows Defender

Проблему решили на стороне Microsoft
Microsoft призвала пользователей не беспокоиться из-за критической уязвимости в штатном антивирусе Windows 11 — Windows Defender. Об этой уязвимости разработчики Microsoft рассказали в своём блоге 12 декабря и получили множество комментариев от пользователей.
Microsoft призвала пользователей не волноваться из-за уязвимости в Windows Defender
© PCWorld / YouTube

Как сообщалось в блоге, критическая уязвимость Windows Defender под номером CVE-2024-49071, которую удалось отследить исследователям безопасности Microsoft имеет серьёзный вредоносный потенциал, включая риск кражи данных, хранящихся на компьютере. Однако сейчас разработчики отметили, что пользователям не о чем волноваться, — уязвимость никому не опасна.

Microsoft не стала выпускать новый патч безопасности, а решила проблему на стороне своих серверов.

Источник:Forbes
Автор:Андрей Кадуков
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