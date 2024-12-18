Microsoft призвала пользователей не волноваться из-за уязвимости в Windows Defender

Опубликовано 18 декабря 2024, 15:451 мин.
Microsoft призвала пользователей не волноваться из-за уязвимости в Windows DefenderПроблему решили на стороне Microsoft
Microsoft призвала пользователей не беспокоиться из-за критической уязвимости в штатном антивирусе Windows 11 — Windows Defender. Об этой уязвимости разработчики Microsoft рассказали в своём блоге 12 декабря и получили множество комментариев от пользователей.
Как сообщалось в блоге, критическая уязвимость Windows Defender под номером CVE-2024-49071, которую удалось отследить исследователям безопасности Microsoft имеет серьёзный вредоносный потенциал, включая риск кражи данных, хранящихся на компьютере. Однако сейчас разработчики отметили, что пользователям не о чем волноваться, — уязвимость никому не опасна.
Microsoft не стала выпускать новый патч безопасности, а решила проблему на стороне своих серверов.