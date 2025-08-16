Microsoft призвала срочно обновить Windows: найдены 107 уязвимостей

Обновление предназначено для всех актуальных версий Windows, включая Windows 10, Windows 11 и Windows Server.

Дополнительно, Microsoft внесла модификации в систему безопасности Windows с целью предотвращения потенциальных сбоев в работе CrowdStrike. Обновление устраняет уязвимости в ключевых компонентах Windows, таких как «Проводник», удалённый рабочий стол и Hyper-V. Также были исправлены ошибки в приложениях Microsoft Office, Edge и Teams.

Из 13 критических уязвимостей 9 связаны с возможностью удалённого выполнения кода, что представляет собой угрозу нулевого дня; это уязвимость CVE-2025-53779.

Кроме того, пользователи Windows 10 могут воспользоваться двумя вариантами получения бесплатных обновлений безопасности до октября 2026 года. Подробнее об этом Microsoft призвала ознакомиться на своём сайте.