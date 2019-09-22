Microsoft продлила поддержку Windows 7 ради выборов в США

Компания Microsoft изначально планировала прекратить поддержку операционной системы Windows 7 14 января 2020 года.

Планировалось, что в этот день Microsoft выпустит последнее обновление для операционной системы, а затем апдейты перестанут выходить, включая критические обновления безопасности.

Однако Microsoft решила продлить срок выпуска обновлений безопасности Windows 7 для правительства. Дело в том, что доля рынка данной ОС всё ещё велика и американское правительство вовсю использует её в своих системах.

Более того, Windows 7 установлена на американских машинах для голосования. Именно для них и будут выпускаться обновления безопасности, пока не пройдут выборы 2020 года.

Windows 7 была выпущена на рынок в далёком 2009 году. Как отмечает Microsoft в заявлении, это год выхода смартфона Palm Pre, Twitter набирал свою популярность, мобильная навигация только вышла на рынок, а дискеты всё ещё продавались миллионными тиражами.