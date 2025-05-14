Microsoft продлит поддержку Windows 10 для пользователей приложений Microsoft 365

Дата окончания поддержки Windows 10 остаётся прежней — 14 октября 2025 года, — однако для пользователей программного пакета Microsoft 365, в который входят Word, PowerPoint, Excel, Outlook, обновления безопасности будут выпускаться после этой даты — до 10 октября 2028 года. Компания также предлагает продление поддержки Windows 10 как опцию, если клиенты не хотят переходить на Windows 11.

Однако Microsoft всё же настаивает на переходе на новую операционную систему и не всегда поможет с проблемами в Windows 10 после обращения, считая переход на Windows 11 приоритетным.