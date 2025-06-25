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Опубликовано 25 июня 2025, 15:00
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Microsoft продлит поддержку Windows 10, но понадобятся баллы Microsoft Rewards

Всего предлагается три способа
Портал Windows Latest обратил внимание, что Microsoft продлевает поддержку Windows 10 бесплатно для пользователей, которые привяжут свою учётную запись Microsoft для синхронизации с облаком. Вероятно, Microsoft изменила свои планы после отказа «миллионов пользователей от обновления операционной системы до Windows 11».
Microsoft продлит поддержку Windows 10, но понадобятся баллы Microsoft Rewards

© Windows Latest / Microsoft

Пользователи без привязки учётной записи смогут использовать Windows 10 с помощью баллов Microsoft Rewards (необходимо 1000 баллов) или заплатив $30. Microsoft Rewards — бесплатная программа, позволяющая зарабатывать баллы за использование продуктов и сервисов Microsoft. Накопленные баллы можно обменять на различные награды, как в этом случае.

При выполнении указанных условий поддержка Windows 10 продлится до 14 октября 2026 года, и доступна для всех пользователей, выбравших любой из предложенных способов. В июле после установки регулярных обязательных обновлений пользователи Windows 10 увидят всплывающее окно для продления поддержки.

Начиная с июля, бесплатная регистрация для участия в программе будет доступна и в программе тестирования Windows Insider, а полная доступность ожидается к середине августа.