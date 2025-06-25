Microsoft продлит поддержку Windows 10, но понадобятся баллы Microsoft Rewards

Пользователи без привязки учётной записи смогут использовать Windows 10 с помощью баллов Microsoft Rewards (необходимо 1000 баллов) или заплатив $30. Microsoft Rewards — бесплатная программа, позволяющая зарабатывать баллы за использование продуктов и сервисов Microsoft. Накопленные баллы можно обменять на различные награды, как в этом случае.

При выполнении указанных условий поддержка Windows 10 продлится до 14 октября 2026 года, и доступна для всех пользователей, выбравших любой из предложенных способов. В июле после установки регулярных обязательных обновлений пользователи Windows 10 увидят всплывающее окно для продления поддержки.

Начиная с июля, бесплатная регистрация для участия в программе будет доступна и в программе тестирования Windows Insider, а полная доступность ожидается к середине августа.