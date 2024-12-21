Microsoft продолжит убеждать клиентов использовать ключи доступа вместо паролей

Компания настаивает на том, что успех в использовании ключей доступа связан с новым подходом к организации пользовательского опыта, или UX, который, в свою очередь, обусловлен неизбежным запросом такого способа входа, который иногда называют «подталкиванием».

Разработчики объясняют успех также тем, что не позволят пользователям отказаться от ключей доступа, или «приглашений», как ещё их называют, но при этом управляют частотой их отображения. Отмечается, что последние обновления входа в систему Windows привели к снижению использования паролей на 10% и увеличению использования ключей доступа на 987%.

Разработчики ожидают, что в ближайшие месяцы «сотни миллионов новых пользователей будут создавать и использовать приглашения».