Microsoft проигнорировала ошибку, из-за которой нельзя обновить Windows 10

Специалисты объяснили, что сообщения с этим кодом ошибки возникают, когда система не находит свободного места в разделе восстановления. Но проблема в том, что Windows ошибочно определяет нехватку места.

При этом пользователи винят Microsoft в бездействии: якобы компания знает об ошибке уже три месяца, в течение которых этот код воспроизводится на тысячах устройств, но ничего не делает для исправления. Когда всё же вендор решит проблему, неизвестно.

Советы специалистов о необходимости увеличить место в разделе восстановления системы помогают изредка.

«Как будто Microsoft полностью игнорирует тот факт, что обновление безопасности просто не устанавливается», — пожаловался один из пользователей ПК.