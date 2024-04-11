Microsoft проигнорировала ошибку, из-за которой нельзя обновить Windows 10

Опубликовано 11 апреля 2024, 20:15
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Microsoft проигнорировала ошибку, из-за которой нельзя обновить Windows 10Пользователи жалуются на это уже три месяца
Вот уже как три месяца многие пользователи Windows 10 не могут установить обязательное обновление безопасности с кодом KB5034441. Причиной называют ошибку с кодом 0x80070643 — «недостаточно свободного места в разделе восстановления».
Специалисты объяснили, что сообщения с этим кодом ошибки возникают, когда система не находит свободного места в разделе восстановления. Но проблема в том, что Windows ошибочно определяет нехватку места.
При этом пользователи винят Microsoft в бездействии: якобы компания знает об ошибке уже три месяца, в течение которых этот код воспроизводится на тысячах устройств, но ничего не делает для исправления. Когда всё же вендор решит проблему, неизвестно.
Советы специалистов о необходимости увеличить место в разделе восстановления системы помогают изредка.
«Как будто Microsoft полностью игнорирует тот факт, что обновление безопасности просто не устанавливается», — пожаловался один из пользователей ПК.
Источник:Windows Latest
Автор:Андрей Кадуков
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