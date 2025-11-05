Microsoft разделит выход обновления Windows 11 до версии 26H2

Первоначально обновление будет доступно для устройств с процессорами ARM, оснащённых ИИ-инструментами, а затем будет обкатано и оптимизировано на таких ПК. Через полгода или более обновление станет доступным для всех пользователей.

Phantomofearth объяснил, что Microsoft решила замедлить процесс внедрения, чтобы обеспечить первоначальную доступность новых функций на ПК с процессорами Snapdragon X2. Эти устройства одними из первых получат обновление 26H2 в первой половине 2026 года. Остальные компьютеры смогут установить обновление во второй половине года, вероятно, осенью.

По словам инсайдера, версия 26H2 специально разработана для поддержки платформы Snapdragon X2 Elite для Windows. И, скорее всего, так и будет, — Phantomofearth считается надёжным источником.