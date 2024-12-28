Microsoft разработала ИИ-алгоритмы оболочки PowerShell для командной строки Windows

Опубликовано 28 декабря 2024, 01:301 мин.
Microsoft разработала ИИ-алгоритмы оболочки PowerShell для командной строки WindowsДля помощи при наборе команд
Портал Windowslatest сообщил, что Microsoft недавно выпустила публичную предварительную версию AI Shell — утилиты командной строки, которая интегрирует генеративный искусственный интеллект непосредственно в оболочку Windows PowerShell. Новая утилита имеет схожую концепцию с ранее представленным Terminal Chat в Windows 11, облегчая взаимодействие с командной строкой и помогая в написании команд. Разница в том, что AI Shell подойдёт и для Windows 10.
AI Shell предлагает два «ИИ-агента» — Azure OpenAI и Copilot, однако с помощью утилиты можно создавать и интегрировать другие агенты, включая большую языковую модель (LLM), которая наиболее подходит для конкретных потребностей пользователей.
Сообщается, что установка AI Shell проста: требуется Windows 10 или более новая версия и PowerShell 7.4.6, установленная на компьютере. AI Shell предоставляет возможность более удобного взаимодействия с командной строкой, предлагая пояснения и исправления ошибок с помощью искусственного интеллекта при написании команд.
Источник:Windows Latest
Автор:Андрей Кадуков