Microsoft разработала ИИ-алгоритмы оболочки PowerShell для командной строки Windows

AI Shell предлагает два «ИИ-агента» — Azure OpenAI и Copilot, однако с помощью утилиты можно создавать и интегрировать другие агенты, включая большую языковую модель (LLM), которая наиболее подходит для конкретных потребностей пользователей.

Сообщается, что установка AI Shell проста: требуется Windows 10 или более новая версия и PowerShell 7.4.6, установленная на компьютере. AI Shell предоставляет возможность более удобного взаимодействия с командной строкой, предлагая пояснения и исправления ошибок с помощью искусственного интеллекта при написании команд.