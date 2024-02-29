Microsoft разработала версию Copilot для замены голосового ассистента на Android

Опубликовано 29 февраля 2024, 03:45
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Microsoft разработала версию Copilot для замены голосового ассистента на AndroidИнструмент может работать и как голосовой ассистент, и как чат-бот
В бета-версии Android 27.9.420225014 нашли функцию замены штатного «гугловского» голосового ассистента Google Assistant на ИИ-инструмент Microsoft — Copilot.
Стало известно, что Microsoft продвигает эту идею и соотвествующий функционал. Судя по всему, Google идёт в этом вопросе навстречу. Copilot работает на языковой модели генеративного ИИ GPT-4, разрабатываемого компанией OpenAI; на этой же модели основан и чат-бот ChatGPT.
По словам инсайдеров из издания Android Police, на Android Copilot будет работать и как чат-бот, и в качестве голосового помощника. При желании Google Assistant можно заменить на Copilot в настройках ОС: для этого нужно зайти в раздел «Приложение Digital Assistant» и выбрать опцию замены штатного ассистента, выбрав Copilot.
По информации, стабильная версия с новой функцией появится достаточно скоро.
Источник:Android Police
Автор:Андрей Кадуков