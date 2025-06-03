Microsoft разрешила европейским пользователям удалять из системы браузер Edge

Кроме того, новый функционал позволяет удалять из системы цифровой магазин Microsoft Store с последующим обновлением приложений и возможностью переустановки магазина. Пользователи могут легко установить предпочтительный браузер по умолчанию, например, Chrome, Firefox, Brave, или любой другой, который будет автоматически прикреплён к панели задач, но это можно отключить в настройках.

Сторонним приложениям теперь разрешено интегрировать результаты поиска в системный поиск Windows, причём порядок поисковых провайдеров можно настраивать. С начала июня веб-контент в приложении Bing, панели виджетов и на экране блокировки будет открываться в браузере по умолчанию. К тому же пользователи смогут удалять поисковые результаты Bing из системного поиска Windows.

В настоящее время эти обновления доступны в бета-версии для Windows, а полный запуск запланирован на июль 2025 года; обновления станут доступны, в том числе для пользователей Windows 10.