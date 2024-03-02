Microsoft разрешит использовать смартфоны как веб-камеры компьютеров на Windows 11

Опубликовано 02 марта 2024, 07:30
1 мин.
Microsoft разрешит использовать смартфоны как веб-камеры компьютеров на Windows 11Вслед за Apple, внедрившей такую функцию для iPhone в 2022 году
Microsoft внедрила в тестовую сборку Windows 11 новую функцию приложения Link to Windows. Теперь тестировщикам доступна возможность использования Android-смартфонов в качестве веб-камеры компьютера.
В этом отношении Microsoft последовала за Apple, расширившей в 2022 году функцию Continuity Camera, чтобы позволить камерам iPhone заменить веб-камеры Mac. Использование камеры смартфона для замены штатной веб-камеры компьютера позволяет добиться более высокой чёткости во время видеозвонков.
Как отмечает обозреватель The Verge Том Уоррен, новый функционал приложения Link to Windows доступен для использования в связке с ОС Android 9 или выше. Версия Link to Windows должна быть 1.24012 или выше.
Чтобы включить функцию, в меню настроек Bluetooth и мобильные устройства в Windows 11 нужно выбрать управление устройствами и разрешить компьютеру доступ к телефону Android.
Источник:The Verge
Автор:Андрей Кадуков
Теги: