Microsoft с 10 января официально прекратила поддержку Windows 8.1

Пользователи этой версии Windows по всему миру больше не будут получать обновления безопасности и исправления багов. Компания также свернула техподдержку по любому поводу.

Кроме того, пользователи Windows 8.1 больше не смогут покупать программы в магазине приложений Microsoft Store, хотя такая возможность была доступна до 10 января. Последней версией предустановленного браузера станет Microsoft Edge 109, релиз которого должен состояться 12 января.

При этом пользователи Windows 8.1 смогут и дальше работать на компьютерах под управлением этой версии. Но Microsoft рекомендует перейти на Windows 11.