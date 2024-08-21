Microsoft скоро заблокирует ряд облачных подписок для российских компаний

Softline отметила, что все юрлица, зарегистрированные в России, лишатся некоторых облачных подписок и всех каналов лицензирования — Enterprise и CSP. За разъяснениями Softline обратилась к Microsoft.

В компании ожидают получить ответы о том, каковы сроки доступности облачных данных и статус соглашений LSP, CSP, содержащих продукты, которые попали под ограничения.

На момент написания материала, о каких-либо ответах от Microsoft ничего не известно.