Microsoft скоро заблокирует ряд облачных подписок для российских компаний

Опубликовано 21 августа 2024, 19:36
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Microsoft скоро заблокирует ряд облачных подписок для российских компанийСо 2 сентября
Российская IT-компания Softline в своём Telegram-канале сообщила о том, что Microsoft со 2 сентября заблокирует ряд облачных подписок для российских юридических лиц.
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Softline отметила, что все юрлица, зарегистрированные в России, лишатся некоторых облачных подписок и всех каналов лицензирования — Enterprise и CSP. За разъяснениями Softline обратилась к Microsoft.
В компании ожидают получить ответы о том, каковы сроки доступности облачных данных и статус соглашений LSP, CSP, содержащих продукты, которые попали под ограничения.
На момент написания материала, о каких-либо ответах от Microsoft ничего не известно.