Microsoft сломала корректную работу Google Chrome в Windows 11

Данное обновление вызывает проблемы для пользователей, которые хотят быстро сменить браузер на Chrome, не переходя в системные настройки.

По данным наших коллег из Gizmodo, после установки апрельского обновления, кнопка в Chrome, позволяющая мгновенно сменить браузер по умолчанию, перестаёт работать.

Сама функция была добавлена в браузер Google без лишнего шума около восьми месяцев назад. И, судя по всеум, разработчикам Microsoft Edge это не понравилось. Редмондцы активно стремятся повысить популярность своего детища, иногда используя не самые честные методы.

С ещё большими проблемами столкнулись корпоративные пользователи Chrome — при каждом запуске браузера или при клике на ссылку у них открывается окно системных настроек Windows. Эта проблема возникает только в Google Chrome. При использовании Edge всё работает нормально.