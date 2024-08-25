Microsoft соберёт политиков и IT-компании на саммите по кибербезопасности

Microsoft намерена донести до участников саммита идею необходимости ограничения доступа сторонних провайдеров и поставщиков ПО к ядру Windows. Мероприятие станет первая шагом к выработке общих правил ограничения доступа и контроля этих ограничений.

Как раз именно неограниченный и несанкционированный доступ к ядру Windows в инфраструктуре CrowdStrike и привёл к глобальному сбою: эта компания — ключевой поставщик решений безопасности для корпоративных версий операционной системы от Microsoft по всему миру.

Отметим, что сбой не произошёл в среде macOS — Apple жёстко ограничивает доступ сторонних провайдеров и ресурсов к ядру своей ОС. Также не было сбоя и в российских аэропортах, так как отечественные организации пользуются российским софтом на основе Linux.