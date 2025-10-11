Microsoft сообщила, что до конца поддержки Windows 11 23H2 осталось 30 дней

Во всех уведомлениях содержится традиционный уже призыв к обновлению до новейшей версии Windows 11. Для корпоративных пользователей, образовательных учреждений и систем Интернета вещей поддержка Windows 11 23H2 продлится до ноября 2026 года. Но частным пользователям рекомендуется перейти на Windows 11 24H2.

На некоторых устройствах с защитой от обфускации кода через технологию SenseShield процесс обновления может быть приостановлен. Microsoft также сообщила о завершении поддержки Windows 11 22H2 14 октября текущего года. Пользователи могут обновить свои системы до Windows 11 25H2, если их устройства соответствуют требованиям для Windows 11 24H2. Для этого следует активировать опцию «Получать последние обновления, как только они станут доступны».