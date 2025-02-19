Приложения
Опубликовано 19 февраля 2025, 23:56
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Microsoft создаст приложение для простого переноса данных между ПК

Новый инструмент упростит миграцию на Windows 11
Microsoft работает над новым приложением для переноса данных, которое упростит процесс миграции при смене компьютера. В последней тестовой сборке Windows 11 были обнаружены намеки на разработку встроенного инструмента для передачи файлов.
Microsoft создаст приложение для простого переноса данных между ПК

© Ferra.ru

До сих пор пользователи вынуждены были полагаться на сторонние программы для переноса данных. Однако новый инструмент от Microsoft может изменить ситуацию, позволив легко передавать файлы, настройки и другие данные на новый компьютер.

Судя по утечкам, приложение предложит несколько вариантов переноса, включая резервное копирование через OneDrive и передачу по Wi-Fi. Пользователям потребуется подключить оба компьютера к одной сети и использовать одноразовый пароль для синхронизации устройств. В случае потери соединения процесс можно будет возобновить без потери данных.

Разработчики тестируют интерфейс приложения, но окончательный дизайн пока неизвестен. Первые изображения, полученные с помощью инструментов анализа, демонстрируют простую и понятную структуру, что может сделать процесс переноса данных доступным даже для неопытных пользователей.

Официальной информации о сроках выхода приложения пока нет. Вероятно, оно сначала станет доступно участникам программы Windows Insider, а затем будет выпущено для всех пользователей Windows 11.

© Dongle @a_donglee

Источник:Neowin
Автор:Булат Кармак
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