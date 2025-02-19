Microsoft создаст приложение для простого переноса данных между ПК

До сих пор пользователи вынуждены были полагаться на сторонние программы для переноса данных. Однако новый инструмент от Microsoft может изменить ситуацию, позволив легко передавать файлы, настройки и другие данные на новый компьютер.

Судя по утечкам, приложение предложит несколько вариантов переноса, включая резервное копирование через OneDrive и передачу по Wi-Fi. Пользователям потребуется подключить оба компьютера к одной сети и использовать одноразовый пароль для синхронизации устройств. В случае потери соединения процесс можно будет возобновить без потери данных.

Разработчики тестируют интерфейс приложения, но окончательный дизайн пока неизвестен. Первые изображения, полученные с помощью инструментов анализа, демонстрируют простую и понятную структуру, что может сделать процесс переноса данных доступным даже для неопытных пользователей.

Официальной информации о сроках выхода приложения пока нет. Вероятно, оно сначала станет доступно участникам программы Windows Insider, а затем будет выпущено для всех пользователей Windows 11.