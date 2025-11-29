Microsoft так и не добилась скорости Проводника в Windows 11 как в «десятке»

Однако отраслевые эксперты из Windows Latest отметили, что даже при включённой предварительной (фоновой) загрузке в Windows 11 Проводник работает медленнее, чем в Windows 10. Это несоответствие было наглядно продемонстрировано в недавнем тесте, проведённом обозревателями.

В ходе сравнения была измерена скорость загрузки элементов в Проводнике как в Windows 10, так и в Windows 11. Результаты показали, что функция предварительной загрузки действительно уменьшила задержку при отображении списков файлов в новой версии. Тем не менее, Windows 10 по-прежнему превосходит их по быстродействию.

Сторонние файловые менеджеры, такие как File Pilot, продемонстрировали более высокую производительность по сравнению со встроенным Проводником. Отключение системной анимации немного улучшило скорость работы этого компонента в Windows 11, но не смогло сократить заметное отставание от Windows 10.

К тому же тесты показали, что включение предварительной загрузки оказало минимальное влияние на потребление оперативной памяти. В то время как в стандартном режиме используется 32,4 Мб оперативной памяти, дополнительная функция увеличила нагрузку всего до 67,4 Мб.