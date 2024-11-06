Microsoft убила Paint 3D всего через 7 лет после релиза

Начиная с 4 ноября 2024 года, приложение больше недоступно для скачивания в Microsoft Store — кнопка загрузки стала неактивной.

Однако пользователи, у которых приложение уже установлено, могут продолжать его использовать — все функции и шаблоны остаются доступными, хотя обновления больше не будут выходить.

Paint 3D был запущен в 2016 году как попытка модернизировать классическое приложение Paint и добавить поддержку 3D-моделирования.

За эти годы приложение получило ряд обновлений, но постепенно его популярность снизилась. В последние годы Microsoft перестала поставлять Paint 3D вместе с Windows и его нужно было загружать отдельно из магазина.

Пользователи, которые хотят сохранить приложение на будущее, могут сохранить установочный файл (appxbundle). После удаления или новой установки системы загрузить Paint 3D через официальный магазин будет уже невозможно.