Microsoft «убила» Skype — лучший файлообменник официально закрыт

Опубликовано 06 мая 2025, 09:071 мин.
Microsoft «убила» Skype — лучший файлообменник официально закрытПечальный конец легендарного приложения
5 мая 2025 года Skype официально прекратил свое существование. Один из самых популярных мессенджеров 2000-х больше не работает — спустя более 20 лет с момента запуска.
Microsoft предлагает пользователям перенести свою учетную запись, переписку и контакты в Teams — свой основной корпоративный сервис.
Напомним, что Skype стартовал еще в 2003 году и быстро стал синонимом видеозвонков. В 2011-м Microsoft выкупила сервис за $8,5 млрд. К 2016 году им пользовались до 300 млн человек.
Skype славился простым интерфейсом и удобной функцией передачи файлов — особенно в эпоху, когда Dropbox и облачные хранилища были еще в зачатке.
Но конкуренция не дремала. WhatsApp, Telegram и Zoom постепенно вытеснили Skype, особенно после 2020 года. Сама же Microsoft все активнее продвигала Teams — именно он стал приоритетным.
К 2023 году аудитория Skype сократилась почти в 10 раз и его закрытие стало вопросом времени.