Microsoft «убила» Skype — лучший файлообменник официально закрыт

Microsoft предлагает пользователям перенести свою учетную запись, переписку и контакты в Teams — свой основной корпоративный сервис.

Напомним, что Skype стартовал еще в 2003 году и быстро стал синонимом видеозвонков. В 2011-м Microsoft выкупила сервис за $8,5 млрд. К 2016 году им пользовались до 300 млн человек.

Skype славился простым интерфейсом и удобной функцией передачи файлов — особенно в эпоху, когда Dropbox и облачные хранилища были еще в зачатке.

Но конкуренция не дремала. WhatsApp, Telegram и Zoom постепенно вытеснили Skype, особенно после 2020 года. Сама же Microsoft все активнее продвигала Teams — именно он стал приоритетным.

К 2023 году аудитория Skype сократилась почти в 10 раз и его закрытие стало вопросом времени.