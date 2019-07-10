Microsoft убила собственные интернет-игры для Windows XP и Windows 7

Компания Microsoft объявила о скором прекращении работы своих классических интернет-игр, которые поставлялись в составе операционных систем Windows XP, Windows ME и Windows 7.

«В отставку» уходят шесть стандартных онлайн-игр, включая червы, нарды и шахматы. С 31 июля 2019 года эти игры перестанут работать на Windows ME и Windows XP . В Windows 7 они задержатся до 22 января 2020 года, через неделю после прекращения поддержки самой операционной системы.

В компании сообщили: «Мы действительно ценим всё время и страсть, которые вы вложили в интернет-игры Microsoft. Это было великое сообщество. Тем не менее пришло время для нас, вместе с нашими партнёрами по программному и аппаратному обеспечению, инвестировать наши ресурсы в более современные технологии, чтобы мы могли продолжать предоставлять новый опыт. Нынешние игроки могут наслаждаться играми до вышеуказанных дат, после чего предоставление услуг прекратится, а перечисленные игры больше не будут запускаться»».