Microsoft удалила фирменную поддержку VR из Window

Изначально Microsoft добилась успехов в VR, выпустив несколько гарнитур, предназначенных для Windows Mixed Reality, но отсутствие инноваций и бездействие в последние годы, как описывают судьбу платформы СМИ, стали для нее гибелью. Этот шаг также означает прощание с поддержкой SteamVR для гарнитур Windows Mixed Reality VR. Даже приложение Mixed Reality Portal, служащее стартовой средой для VR-опытов, находится под ударом.

HoloLens 2 от Microsoft является единственным выжившим в линейке Mixed Reality, но недавние потрясения, включая отмену HoloLens 3, рисуют мрачную картину для начинания Microsoft в сфере VR. Учитывая, что Xbox также проявляет незаинтересованность в VR, очевидно, что Microsoft переворачивает страницу своей некогда многообещающей главы виртуальной реальности.