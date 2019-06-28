Microsoft удалит голосового помощника Cortana из Windows 10

Буквально на днях бета-версия голосового помощника засветилась в онлайн-магазине Microsoft Store как отдельное приложение. Компания использует эту версию Cortana для ее обновления отдельно от Windows 10, в том числе якобы для того, чтобы помощник мог не зависеть от появления новых версий операционной системы. Но ведь ассистент изначально создавался как веб-служба, поэтому не совсем понятно, что мешало обновлять его без изменений ядра Windows 10. Вероятнее всего, Cortana исчезнет из списка встроенных приложений уже с ближайшим крупным апдейтом Windows.