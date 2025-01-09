Приложения
Опубликовано 09 января 2025, 09:00
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Microsoft удалит из Windows 11 функцию распознавания дат и номеров

Из-за устаревания и низкой производительности
Ещё во второй половине 2024 года Microsoft признала устаревшей «умную» функцию «Предлагаемые действия». Этот функционал предназначен для распознавания дат и номеров телефонов. Теперь компания объявила об удалении «Предлагаемых действий» из Windows 11.
Microsoft удалит из Windows 11 функцию распознавания дат и номеров
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Функция активируется автоматически, если пользователь ПК под управлением Windows 11 копирует дату или номер телефона. Тогда система предлагает или приложения для звонков, или приложения для напоминаний либо событий, в том числе календарь. Пользователю остаётся определиться, что делать дальше.

Однако из-за множества жалоб пользователей на недостаточную производительность или даже бесполезность этой функции разработчики удалят «Предлагаемые действия» из ОС. Вероятнее всего, это изменение будет реализовано в будущем обновлении Windows 11. Возможно, к февралю 2025 года в Windows 11 уже не будет «Предлагаемых действий».