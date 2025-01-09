Microsoft удалит из Windows 11 функцию распознавания дат и номеров

Опубликовано 09 января 2025, 09:001 мин.
Microsoft удалит из Windows 11 функцию распознавания дат и номеровИз-за устаревания и низкой производительности
Ещё во второй половине 2024 года Microsoft признала устаревшей «умную» функцию «Предлагаемые действия». Этот функционал предназначен для распознавания дат и номеров телефонов. Теперь компания объявила об удалении «Предлагаемых действий» из Windows 11.
Функция активируется автоматически, если пользователь ПК под управлением Windows 11 копирует дату или номер телефона. Тогда система предлагает или приложения для звонков, или приложения для напоминаний либо событий, в том числе календарь. Пользователю остаётся определиться, что делать дальше.
Однако из-за множества жалоб пользователей на недостаточную производительность или даже бесполезность этой функции разработчики удалят «Предлагаемые действия» из ОС. Вероятнее всего, это изменение будет реализовано в будущем обновлении Windows 11. Возможно, к февралю 2025 года в Windows 11 уже не будет «Предлагаемых действий».
Источник:Techradar
Автор:Андрей Кадуков