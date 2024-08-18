Microsoft улучшит энергоэффективность Windows 11 новыми настройками питания

Microsoft сообщила, что призывает пользователей отправлять отзывы о времени автономной работы, чтобы улучшить оптимизацию ещё больше.

«Мы начинаем внедрять улучшения в «Настройки > Система > Электропитание и батарея», в том числе возможность установить режим питания как для подключённого к сети компьютера, так и для работающего от батареи, а также несколько других улучшений пользовательского интерфейса этих настроек», — сказано в сообщении Microsoft.