Microsoft улучшит энергоэффективность Windows 11 новыми настройками питания

Microsoft улучшит энергоэффективность Windows 11 новыми настройками питанияНовые опции появились в тестовой версии
Новые опции появились в тестовой сборке Windows 11, которую участники беты могут скачать на канале Windows Canary. Новые настройки оптимизации должны улучшить время работы от батареи.
Кроме того, добавлена возможность установки разных режимов питания для разных состояний энергопотребления. Как отмечается, можно выбрать режим «Лучшая производительность» при подключении к сети и режим «Лучшая энергоэффективность» при работе от аккумулятора.
Microsoft сообщила, что призывает пользователей отправлять отзывы о времени автономной работы, чтобы улучшить оптимизацию ещё больше.
«Мы начинаем внедрять улучшения в «Настройки > Система > Электропитание и батарея», в том числе возможность установить режим питания как для подключённого к сети компьютера, так и для работающего от батареи, а также несколько других улучшений пользовательского интерфейса этих настроек», — сказано в сообщении Microsoft.