Microsoft ужаснулась количеству секс-разговоров людей с голосовыми помощниками

”Некоторые вещи, которые я слышал, очевидно можно было бы охарактеризовать как секс по телефону. Я слышал, что люди с помощью голосовых запросов вводят полные адреса при беседе с Кортаной или же просят ее найти порно. Пока я не знаю точно, что с этой информацией можно сделать, но мне кажется странным, что она не обрабатывается под более строгим наблюдением”, — рассказал информатор из Microsoft.

К слову, Microsoft сообщила тому же изданию, что у нее есть определенные средства защиты, чтобы гарантировать пользователям анонимность при прослушивании их разговоров. Большинство из шагов компании на пути к анонимности пользователей схожи с теми, что также выполняли и Apple с Google при разработке своих программ по прослушке разговоров своих клиентов.