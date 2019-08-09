Ferra
Приложения
Сегодня 14:58

Microsoft ужаснулась количеству секс-разговоров людей с голосовыми помощниками

А также тому, о чем именно разговаривают пользователи с Cortana
Microsoft в очередной раз оказалась в центре внимания. На этот раз в связи со своим новым отчетом, в котором компания поделилась практикой по проверке и усовершенствованию своей нейросети. Информатор из Microsoft сообщил американскому изданию Motherboard, что подрядчики компании прослушивают не только записи разговоров с “умным” помощником Cortana, но также и беседы, проводимые через Skype.

”Некоторые вещи, которые я слышал, очевидно можно было бы охарактеризовать как секс по телефону. Я слышал, что люди с помощью голосовых запросов вводят полные адреса при беседе с Кортаной или же просят ее найти порно. Пока я не знаю точно, что с этой информацией можно сделать, но мне кажется странным, что она не обрабатывается под более строгим наблюдением”, — рассказал информатор из Microsoft.

К слову, Microsoft сообщила тому же изданию, что у нее есть определенные средства защиты, чтобы гарантировать пользователям анонимность при прослушивании их разговоров. Большинство из шагов компании на пути к анонимности пользователей схожи с теми, что также выполняли и Apple с Google при разработке своих программ по прослушке разговоров своих клиентов.

Самое читаемое