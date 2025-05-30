Microsoft вернула сочетание клавиш Windows + С для вызова ИИ Copilot

После этого были реализованы сочетание клавиш для голосового чата Copilot, а затем и вербальный триггер запуска ИИ «Hey Copilot».

Теперь же последнее обновление KB5058502 для сборки Windows 11 23H2 вернуло сочетание клавиш Windows + C для запуска Copilot в текстовом или голосовом режиме. Аналогичное изменение вскоре появится и в Windows 11 24H2.