Microsoft вернулась к политике навязывания браузера Edge вместо Chrome

Microsoft рекомендует пользователям использовать браузер Edge вместо Chrome при поиске приложений Google для Windows в поисковой системе Bing. «Интеграция Microsoft Edge и Bing является частью агрессивной тактики Microsoft для конкуренции с Google», — говорит автор.

При выполнении поискового запроса в Bing пользователи получают всплывающее сообщение, призывающее остаться на Edge и пользоваться его функциональностью, расширениями и «лучшей производительностью». При этом ни в поисковике Google, ни в браузере Chrome подобных сообщений при поиске расширений для Microsoft Edge не всплывает.

«Это не первый случай, когда Microsoft использует агрессивные тактики, чтобы привлечь пользователей на свою платформу, включая использование Bing Wallpaper для перехода на Bing и автоматическое добавление расширения Bing в Chrome», — подчеркнул обозреватель.