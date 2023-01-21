Microsoft вернёт меню управления звуком, как в старых Windows

Вероятно, вендор решил упростить этот функционал и вернуть микшер, который всплывает при нажатии на значок динамика на панели задач. Но микшер, похоже, копирует популярную утилиту для регулировки звука каждого отдельного приложения в Windows — EarTrumpet. Его разработчики — Рафаэль Ривера и бывший инженер Microsoft Дэйв Амента.

Последний уже отреагировал в своём Twitter на новую функцию от Microsoft, сказав, что компания начинает догонять его разработку по уровню функционала. При этом многие пользователи отмечают, что EarTrumpet всё равно удобнее и функциональнее.