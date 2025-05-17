Microsoft вернёт секунды на часы в Windows 10

Новый всплывающий пользовательский интерфейс Календаря внедрялся поэтапно, и всё больше пользователей замечали, что секунды исчезли с часов на панели задач, для людей это происходило внезапно. Microsoft не предоставила объяснений по поводу удаления секунд из Windows 10, но подтвердила что вернёт эту функцию. При этом секунды появились в интерфейсе Windows 11.

Если инсайдерская информация верна, секунды вернутся в обновлении Windows 10 Build 19045.5912.