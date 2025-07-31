Microsoft внедрила ускоритель для быстрой загрузки программ из пакета Office

Startup Boost оптимизирует процесс загрузки приложений Microsoft Office, обеспечивая их более быстрый запуск. Пока новая функция работает только с текстовым редактором Word.

Ускоритель использует системные ресурсы для повышения производительности и сокращения времени инициализации программ. В основе технологии лежит встроенная утилита Windows Task Scheduler.

По умолчанию функция Startup Boost активирована на всех устройствах с операционной системой Windows 11. Для отключения нужно в настройках выбрать раздел «Общие» - «Параметры запуска». Настройки функции доступны в нижней части окна.

Microsoft уточнила, что для корректной работы Startup Boost устройство должно обладать не менее 8 ГБ оперативной памяти и 5 ГБ встроенной памяти. Функция также не будет функционировать при активированном режиме энергосбережения.

Согласно инсайдерам, Startup Boost будет запущена на всех устройствах с Windows 11 до сентября текущего года.