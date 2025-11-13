Microsoft внедрит в Teams автоматическую блокировку съёмки экрана

Первоначально запуск функции был запланирован на июль 2025 года, но был отложен до ноября. Программа ограничивает захват экрана на устройствах с Windows и Android с помощью встроенных инструментов и большинства сторонних приложений, отображая чёрный прямоугольник в Windows и сообщение на Android, указывающее на ограничение захвата. На неподдерживаемых платформах участники присоединяются только в режиме аудио.

По умолчанию эта функция отключена, и организаторы должны включить её вручную для каждой встречи в разделе «Параметры собрания».

При этом портал Bleeping Computer отмечает, что даже при заблокированных скриншотах и записях конфиденциальная информация, которой обмениваются на собраниях Teams, всё равно может быть зафиксирована на фотографиях: снимок можно сделать, просто сфотографировав экран.