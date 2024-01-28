Microsoft внедрит в Windows 11 функцию шумоподавления для всех компьютеров

Теперь же Microsoft «раздаст» этот функционал на все компьютеры, включая работающие на процессорах ARM. В сообщении вендора сказано, что функция использует «модели искусственного интеллекта низкой сложности» для фильтрации фонового шума, эха и реверберации в режиме реального времени.

Разработчики говорят, что теперь любой компьютер сможет улучшать звучание при проведении видеоконференций и встреч, подавляя перечисленные выше дефекты звука. Это же касается и игрового режима при использовании голосового чата.