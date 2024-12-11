Microsoft вопреки своим же заявлениям разрешила установку Windows 11 на старых ПК

При этом компания не рекомендует установку ОС на такие устройства. Это связано с тем, что только чипы с TPM 2.0 обеспечивают поддержку ОС на устройствах и регулярные обновления безопасности.

Кроме того, установка Windows 11 на не соответствующие ПК чревата серьёзными как программными, так и аппаратными сбоями. И в Microsoft предупредили, что установка Windows 11 не предполагает поддержку таких компьютеров, они остаются без обслуживания со стороны компании.

Но если пользователь готов взять на себя такие риски, то сможет попытаться установить на свой старый ПК эту ОС.