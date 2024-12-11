Приложения
Опубликовано 11 декабря 2024, 07:30
1 мин.

Microsoft вопреки своим же заявлениям разрешила установку Windows 11 на старых ПК

Но страх и риск пользователя
Microsoft в своём блоге заявила о том, что разрешила установку Windows 11 на устаревшие компьютеры без чипов с технологией TPM 2.0, обеспечивающей криптографическое шифрование данных и разделение оперативных процессов. На сайте Microsoft появилось руководство по установке Windows 11 на старые ПК.
Microsoft вопреки своим же заявлениям разрешила установку Windows 11 на старых ПК
© Farhat Altaf / Unsplash

При этом компания не рекомендует установку ОС на такие устройства. Это связано с тем, что только чипы с TPM 2.0 обеспечивают поддержку ОС на устройствах и регулярные обновления безопасности.

Кроме того, установка Windows 11 на не соответствующие ПК чревата серьёзными как программными, так и аппаратными сбоями. И в Microsoft предупредили, что установка Windows 11 не предполагает поддержку таких компьютеров, они остаются без обслуживания со стороны компании.

Но если пользователь готов взять на себя такие риски, то сможет попытаться установить на свой старый ПК эту ОС.

Источник:Microsoft
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Windows 11
,
#пк
,
#Microsoft