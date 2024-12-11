Microsoft вопреки своим же заявлениям разрешила установку Windows 11 на старых ПК

Опубликовано 11 декабря 2024, 07:301 мин.
Microsoft вопреки своим же заявлениям разрешила установку Windows 11 на старых ПКНо страх и риск пользователя
Microsoft в своём блоге заявила о том, что разрешила установку Windows 11 на устаревшие компьютеры без чипов с технологией TPM 2.0, обеспечивающей криптографическое шифрование данных и разделение оперативных процессов. На сайте Microsoft появилось руководство по установке Windows 11 на старые ПК.
При этом компания не рекомендует установку ОС на такие устройства. Это связано с тем, что только чипы с TPM 2.0 обеспечивают поддержку ОС на устройствах и регулярные обновления безопасности.
Кроме того, установка Windows 11 на не соответствующие ПК чревата серьёзными как программными, так и аппаратными сбоями. И в Microsoft предупредили, что установка Windows 11 не предполагает поддержку таких компьютеров, они остаются без обслуживания со стороны компании.
Но если пользователь готов взять на себя такие риски, то сможет попытаться установить на свой старый ПК эту ОС.