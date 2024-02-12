Microsoft встроит в Windows улучшающий качество картинки ИИ

Опубликовано 12 февраля 2024, 07:41
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Microsoft встроит в Windows улучшающий качество картинки ИИКоснется это и игр
Microsoft работает над добавлением технологии суперразрешения в Windows-приложения, что может кардинально изменить взаимодействие пользователей с медиа и играми на их устройствах.
Новинка, ранее применявшаяся в игровой индустрии для улучшения производительности и визуального качества, теперь может быть интегрирована в широкий спектр софта для Windows.
В Windows 11 insider build версии 24H2 была обнаружена функция Automatic Super Resolution, которая позволяет пользователям включать суперразрешение автоматически или настраивать его для отдельных приложений через настройки системы → дисплей → графика.
Новая возможнсоть, вероятно, будет использовать NPU/AI-ядра, включая тензорные ядра GPU, для выполнения своих задач. Она, к слову, может открыть новые горизонты для улучшения визуального качества старых или ретро-игр, которые никогда не получали официальной поддержки технологий улучшения изображения.