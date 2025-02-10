Microsoft всё чаще критикуют за «ложь об удалении Edge» на странице поддержки

Страница начинается с вопроса о желании удалить Edge: «Вы уверены, что хотите удалить Microsoft Edge?». Затем следует маркетинговая информацию о его преимуществах по сравнению с Chrome. Однако внизу страницы отсутствует конкретная информация о процессе удаления, несмотря на обещания в поисковой выдаче Bing. Автор подчёркивает, что искал станицу именно в Bing.

Крайдер называет эту страницу «заведомой ложью». При этом он отметил, что удалить Edge из Windows крайне сложно. «Microsoft настолько глубоко интегрировала его в ОС, что он практически является её частью. Попытка избавиться от него с помощью стандартного деинсталлятора просто невозможна, как это было с Internet Explorer», — подчеркнул автор.