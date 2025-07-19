Microsoft введёт более жёсткие требования к проверке драйверов в Windows 11 25H2

Портал Windows Latest сообщает, что в версии 25H2 все драйверы в режиме ядра (кроме графических) должны проходить проверку с помощью инструмента CodeQL, разработанного компанией Semmle и приобретённого Microsoft в 2019 году. CodeQL выявляет различные проблемы, такие как переполнение буфера и непроверенные входные данные.

Microsoft требует, чтобы результаты проверки соответствовали коду драйвера, что снижает ложные срабатывания. Это улучшает стабильность системы и качество обновлений. Графические драйверы и драйверы пользовательского режима пока не подлежат обязательной проверке.

Ужесточение требований и соответствующие изменения направлены на повышение качества драйверов, что должно снизить количество проблем с совместимостью и BSOD — «экраном смерти». Новые требования начнут действовать через несколько месяцев.