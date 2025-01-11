Microsoft ввела новую комбинацию клавиш для вызова ИИ: Alt + пробел

Microsoft предлагает пользователям изменить текущее сочетание клавиш на новое. При первом запуске после обновления пользователи увидят всплывающее окно с предложением изменить ярлык по умолчанию для приложения.

Системное сообщение появляется из-за изменения регистрационного ключа функции RegisterHotKey, который используется для запуска приложения. Если ярлык уже используется для другого приложения или функции, Windows не будет использовать его для Copilot.

Для избежания этого момента, «можно отключить привязку клавиш в настройках приложения Copilot, выбрав опцию "Включить сочетание клавиш Alt+Space"».