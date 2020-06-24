Microsoft выпустила антивирус для смартфонов

Ключевой задачей нового антивируса является защита от фишинга. Так, пользователи, с помощью Defender, могут ограничить непреднамеренную утечку паролей, информации о банковской карте и прочих персональных данных. Сообщается, что приложение способно автоматически уведомлять пользователей о получении письма от подозрительного отправителя либо об открытии “ненадежного” сайта.

Судя по всему, таким образом компания Microsoft готовится к скорому запуску своего первого Android-смартфона с двумя дисплеями Surface Duo. Напомним, что согласно последним данным, выход новинки, анонс которой прошел еще в конце 2019 года, должен состояться уже в следующем месяце.